«سوبر كريم».. بنزيما يقود ريال مدريد لاكتساح برشلونة ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على برشلونة بأربعة أهداف مقابل لاشيء،في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل برشلونة بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدف نظيف.

تقدم ريال مدريد عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

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وأضاف بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد من تسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

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وفي الدقيقة 59 سجل بنزيما الهدف الثالث للريال من ركلة جزاء.

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وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لريال مدريد في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الملكي على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة.

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وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد لملاقاة فريق أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، في المباراة المقرر إقامتها في 6 مايو 2023.

وبدأ برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، ألونسو، بالدي.

خط الوسط: كيسيه، بوسكيتس، جافي، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

فيما بدأ ريال مدريد مباراة برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.