بلاتى توريه رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حصل بلاتى توريه على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريق بيراميدز ونظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

ولاحت فرصة التهديف لبيراميدز فى الدقيقة 30 بعدما تحصل على ركلة جزاء لصالح بعد تصدى فاروقا نور الدين لاعب المقاولون لتسديدة إبراهيم عادل باليد داخل منطقة الجزاء، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مصطفى فتحى ولكنها مرت بعيدة أعلى العارضة.

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصل المقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.