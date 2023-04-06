شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استمر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، وفي المركز الثاني جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 9 أهداف.
رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة فى المركز الثامن.
كما حافظ بيراميدز على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصل المقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.
وأقيمت اليوم مباراتان في الدوري، حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
وجاء ترتيب هدافى الدورى بعد مباراتى اليوم الأربعاء كالتالى:
احمد الشيخ غزل المحلة 11
مابولولو الاتحاد السكندري 9
أحمد سيد زيزو الزمالك 8
رفيق كابو لاعب إنبي 7
رمضان صبحي بيراميدز 7
رزقي حمرون فاركو 7
كريم بامبو البنك الأهلي 6
محمد حمدي بيراميدز 6
محمد شريف الأهلي 6
أحمد ياسر ريان سيراميكا 6