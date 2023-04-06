شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، وفي المركز الثاني جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 9 أهداف.

رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة فى المركز الثامن.

كما حافظ بيراميدز على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصل المقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وأقيمت اليوم مباراتان في الدوري، حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفي المباراة الثانية، أهدر فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.