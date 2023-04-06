شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباراتى الدورى المصري اليوم الأربعاء 5 - 4 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتان في الدوري، حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل مصطفى العش مدافع المحلة هدف الأهلي الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، وسجل على معلول الأهلي الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم اضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، أهدر فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ولاحت فرصة التهديف لبيراميدز في الدقيقة 30 بعدما تحصل على ركلة جزاء لصالح بعد تصدي فاروقا نور الدين لاعب المقاولون لتسديدة إبراهيم عادل باليد داخل منطقة الجزاء، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مصطفى فتحي ولكنها مرت بعيدة أعلى العارضة.

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصلالمقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.