شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يحاضر غدا مدربى الدبلومة الأفريقية A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء اهتمام إدارة المدربين باتحاد الكرة بقياده الدكتور جمال محمد علي، بالاستفادة من الخبرات الأجنبية العاملة في الاتحاد المصري لكره القدم سوف يقوم ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بإلقاء محاضرة للمدربين المشاركين في الدبلومة الأفريقية A التي تنظم بمركز المنتخبات القومية لكرة القدم من الساعة العاشرة صباحا، ثم يلقى المعد البدني بالمنتخب الاولمبي محاضره عن تقنين الأحمال التدريبية من الثانية عشرة إلى الثانية ظهرا.