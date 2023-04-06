شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لتدريباته غدا استعدادا لمباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً الخميس استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما بالأمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

في سياق مختلف يسابق الزمالك الزمن لتجهيز المصابين للإطمئنان عليهم قبل مباراة البنك الأهلى،وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

كما يسعى الزمالك، لتجهيز محمد عبد الشافي ،محمد عبدالغني ،نبيل عماد دونجا، فضلاً عن متابعة حالة أحمد فتوح الذى تعرض لنزلة برد، حيث اُستبعد الرباعى عن مواجهة المصري البورسعيدى وأقيمت بالأمس الثلاثاء.

وينفذ سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك برنامجاً خاصاً داخل القلعة البيضاء بعد عودته من المشاركة مع منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024، وذلك من أجل تجهيزه بدنياً وفنياً لمباراة البنك الأهلى.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلهم لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة في المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.