شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يخطف الأنظار فى أول ظهور بدورة المتحدة الرمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الرابع في دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم الظهور الأول لفريق الخليج 365 وفوزه على pod بنتيجة 0/2، فى دور 32 والصعود للدور الـ16 بمنافسات البطولة والتى تقام بنظام خروج المغلوب.

وقدم الخليج 365 مستوى رائعا وسيطر على زمام المباراة، وتألق لاعبوه حازم عبد الصمد وعمر أنور وإسلام مسعود ومحمد مصطفى، ومصطفى كريسبو، وظهر أدهم البدراوى حارس المرمى بشكل مميز، ودافع عن شباكه بقوة.

أحرز هدفى الخليج 365 إسلام مسعود من فاول سدده بقوة فى المرمى، وحازم عبد الصمد الهدف الثانى بعد فاصل من المهارات مع المنافسين.

فريق الخليج 365 يضم أدهم البدراوي ومحمد رشاد ومصطفى كريسبو وإسلام مسعود ومحمد عراقي وعمر أنور ومحمد عادل، ومحمد مصطفى وحازم عبد الصمد، ووليد ماهر، والمدير الفنى عمر الأيوبى.



