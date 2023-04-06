شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها مواجهة الأهلي لفريق الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز يواجه مارومو الجنوب أفريقي في الكونفيدرالية.

بيراميدز يواجه مارومو جالانتس الجنوب أفريقى فى ربع نهائى الكونفدرالية

أوقعت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التى سحبت مساء اليوم الأربعاء، فى القاهرة، عن وقوع فريق بيرامديز فى مواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

تعرف على مواجهات قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية بين الأندية الثمانية المتأهلة في البطولة القارية للمسابقة في نسختها الحالية 2022-2023.

وجاءت الأندية المتأهلة دور الـ8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

هدف كهربا فى الهلال السودانى يحصد جائزة الأفضل فى مجموعات أبطال أفريقيا

حصد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى، جائزة أفضل هدف فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022 - 2023، والذى سجله فى شباك فريق الهلال السوداني، فى الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

وسجل كهربا هدفا رائعا فى شباك فريق الهلال السوداني، من مهارة رائعة، بعدما راوغ المدافع على الطائر، قبل أن يسددها فى الشباك مستغلا تقدم الحارس.

إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023 خارج مصر حال تأهل الأهلى

أجريت اليوم، الأربعاء، قرعة دورى أبطال أفريقيا 2023 وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع الرجاء المغربى في ربع النهائي في تكرار لسيناريو الموسم الماضى عندما التقى الفريقان في دور الثمانية، حيث يخوض الأهلى تحدى جديد مع العملاق البيضاوى للموسم الثانى على التوالي، بعدما نجح في عبور النسور في الموسم الماضى.

عبد الرحمن طلبة يحصد برونزية بطولة العالم للشباب لسلاح الشيش

حقق عبد الرحمن طلبة بطل منتخب مصر لشباب سلاح الشيش، الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.

العشرى يصحح أخطاء لاعبى فاركو استعداداً لزعيم الثغر

يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الداخلية التى أقيمت فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبى لعدم تكرارها فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

سموحة يستعيد 5 لاعبين أمام الداخلية فى الدورى

يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، في المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.