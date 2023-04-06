شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع المقاولون سلبيا ويحافظ المركز الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ولاحت فرصة التهديف لبيراميدز في الدقيقة 30 بعدما تحصل على ركلة جزاء لصالح بعد تصدي فاروقا نور الدين لاعب المقاولون لتسديدة إبراهيم عادل باليد داخل منطقة الجزاء، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مصطفى فتحي ولكنها مرت بعيدة أعلى العارضة.
بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصلالمقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.
فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا، وخط الوسط أحمد الشيمي وعمر فتحي سافيولا ولويس أدوارود وأحمد عاطف قطة، وفي الهجوم أمادو نياص، وجون أوكي.
وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.