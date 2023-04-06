بيراميدز يتعادل مع المقاولون سلبيا ويحافظ المركز الثالث بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أهدر فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ولاحت فرصة التهديف لبيراميدز في الدقيقة 30 بعدما تحصل على ركلة جزاء لصالح بعد تصدي فاروقا نور الدين لاعب المقاولون لتسديدة إبراهيم عادل باليد داخل منطقة الجزاء، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مصطفى فتحي ولكنها مرت بعيدة أعلى العارضة.

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصلالمقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي وفي الهجوم: إبراهيم عادل".

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا، وخط الوسط أحمد الشيمي وعمر فتحي سافيولا ولويس أدوارود وأحمد عاطف قطة، وفي الهجوم أمادو نياص، وجون أوكي.