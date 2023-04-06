شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل علي معلول لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد غزل المحلة والتي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط من أجل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى المحلة في أكثر من كرة في أول 10 دقائق، فيما تمركز اللعب بعد ذلك في وسط الملعب.

وسدد عمرو السولية لاعب الأهلي صاروخية في الدقيقة 20 تجاه مرمى غزل المحلة ولكن مرت أعلى العارضة، ولعب حمدي فتحي رأسية في الدقيقة 30 ولكن أبعدها حارس المحلة بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد السولية تصويبة جديدة في الدقيقة 33 من خارج منطقة جزاء المحلة ولكن أمسك بها ميهوب حارس الفلاحين، ولعب محمود كهربا عرضية في الدقيقة 34 من استقبال عرضية علي معلول ولكن أمسك بها الحارس مجددا.

وسدد مروان عطية تصويبة أرضية في الدقيقة 40 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لغزل المحلة، وتقدم فريق الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى العش لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بعد استقبال عرضية علي معلول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

وأهدر غزل المحلة فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق كريم مصطفى بعماد استلم كرة في منطقة جزاء الأهلي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى علي لطفي، وسدد أحمد الشيخ تصويبة قوية في الدقيقة 72 ولكن تصدى لها علي لطفي.

وسجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى غزل المحلة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، نتيجة لمس الكرة ليد مصطفى العش لاعب المحلة في الدقيقة 57، وسدد كهربا تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 70 ولكن أمسك بها ميهوب.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 73 بنزول بيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمود كهربا بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف، وأجرى كولر رابع التغييرات بنزول محمد الضاوي كريستو بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 81، فيما أجرى الأهلي خامس تغييرات في الدقيقة 85 بنزول محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح.

وحاول غزل المحلة تعديل النتيجة في آخر 10 دقائق وأجرى تغييرات هجومية ولكن بدون جدول قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من متابعته لتسديدة أحمد قندوسي الذي تصدى لها حارس المحلة، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي، أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وإيهاب سمير ومحمد بازوكا ومحمد جابر في الدفاع، وإبراهيم عايش وأحمد النادي وأحمد الشيخ في الوسط، وكريم مصطفى وتشارلز باسي في الهجوم.