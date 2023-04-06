أحمد سامى يستعين بهداف دورى الناشئين لتدعيم خط هجوم سموحة الفترة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - استدعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، بأحمد على أمين هداف دورى الناشئين للانضمام لتدريبات الفريق الأول استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى لتدعيم خط الهجوم باللاعب الناشئ الذى يقدم مستويات كبيرة ليكون بجوار حسام حسن في خط هجوم سموحة، وتعويض غيابه لأى سبب من الأسباب.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، فى المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويعود كل من النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية.

ومنح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من أسوان، بعد التعادل الإيجابى مع تماسيح النيل فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ أحمد سامى اللاعبين بالراحة بعد الجهاد الذى نال منهم من العودة من أسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية، ففضل منحم راحة اليوم على أن يبدأ غدا الخميس الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويلتقى فريق سموحة مع الداخلية فى التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.