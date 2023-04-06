شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفقد خدمات مارسيلو وعماد الدين بوبكر أمام الحدود بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى حسين السيد "مارسيلو" وعماد الدين بوبكر لاعبا النادى المصرى، عن المواجهة المقبلة للفريق البورسعيدى بالدورى، والتى تجمع المصرى بحرس الحدود، وذلك بهد تلقيهما الإنذار الثالث فى مباراة المصرى الماضية أمام الزمالك.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، لمواجهة حرس الحدود فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الجمعة، حيث مد المصرى معسكره ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب.

وحقق النادى المصرى فوزاً ثميناً على نادى الزمالك فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد المصرى الفوز الثالث على التوالى لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

من جانبه، تحدث حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، عن فوز فريقه أمام فريق الزمالك، وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى عقب نهاية اللقاء: "خضنا مباراة صعبة وحققنا فوزا على فريق كبير مثل الزمالك رغم الغيابات التى نعانى منها، الهدف المبكر كان من الممكن أن يربك حساباتنا، وبداية المباراة كان فى سلبية من لاعبينا، والتأخر بهدفين مقابل لا شيء أمر صعب مع فريق مثل الزمالك".

وأضاف: "الدور الثانى صعب والمباريات ليست سهلة، وأهم شىء أن نبتعد عن الصراع فى مؤخرة الجدول وطموحى البقاء فى الدورى مع المصرى هذا الموسم، ومع احترامى الشديد للزمالك ولكن كنت أثق فى شغلنا، والبداية الصعبة فى بداية الموسم نعوضها بشكل أفضل".