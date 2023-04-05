الامارات | الشارقة يحسم مواجهة عجمان في دقيقتين ويقترب من نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة فوزا صعبا على ضيفه عجمان اليوم بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الشارقة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وقرب هذا الفوز الشارقة كثيرا من حصد بطاقة التأهل لنهائي البطولة التي ستحسم من خلال لقاء الإياب المقرر 14 الجاري على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

ومثلت الدقيقة “60" نقطة تحول في المباراة لمصلحة الشارقة عندما سجل المهاجم الإسباني الكاسير هدف التقدم من هجمة سريعة وأضاف الغيني عثمان كامارا الهدف الثاني بهدها بدقيقتين من تسديدة راسية محكمة قبل أن يقلص عجمان الفارق عن طريق محمد فراس بالعربي "70" .

ورغم أن الشارقة عانى كثيرا في الشوط الأول الا أنه عاد وقلب الطاولة على عجمان، في الشوط الثاني الذي تميز بالقوة والندية والإثارة. وسهل بهذا الفوز من مهمة "الملك" في مباراة الإياب رغم أن عجمان لم يكن خصما سهلا.

اتسم الشوط الأول الذي جاء سلبيا بالحذر الشديد من الفريقين، ولم يرتق فنيا لأهمية المباراة. في المقابل جاء الشوط الثاني مغايرا تماما عن الأول بعدما شهد إثارة وقوية وثلاثة اهداف ملعوبة.

