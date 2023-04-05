نهائي مبكر.. الأهلي يصطدم بالرجاء المغربي في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، والتي أقيمت مساء الأربعاء، عن مواجهة قوية بين الأهلي والرجاء المغربي.

ويشارك الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل لهذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الرجاء المغربي إلى هذا الدور عقب تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن متصدرو المجموعات سيخوضوا مباريات العودة في دور الـ8 على أرضهم، مما يعني أن الأهلي سيخوض مباراة الذهاب في ربع النهائي على أرضه في القاهرة، على أن يخوض مواجهة الإياب خارج أرضه.

تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

سيمبا التنزاني ضد الوداد المغربي

الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي

شباب بلوزداد الجزائري ضد صنداونز الجنوب إفريقي

شبيبة القبائل الجزائري ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن يواجه الفائز من شبيبة القبائل والترجي مع الفائز من الأهلي والرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما سيلتقي الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي مع الفائز من شباب بلوزداد وصنداونز في نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.