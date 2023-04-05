شكرا لقرائتكم خبر عن الأخيرة نسخة 2022.. مواجهة مكررة بين الأهلى والرجاء بربع نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقي، فريق الأهلي في مواجهة مع الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء بالمغرب.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراتي ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية 2022 والتي حسمها الأهلي، بعدما فاز في موقعة الذهاب بالقاهرة 2 / 1 قبل أن يتعادل في كازابلانكا بهدف لكل فريق ويخطف الأهلي بطاقة الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة نارية أمام الرجاء بطل المغرب في دور ربع نهائي المسابقة القارية للنسخة الحالية 2022-2023.

ويعتبر النادى الأهلى صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات متفوقا على مواطنه الزمالك ومازيمبي أصحاب الوصافة بخمس بطولات لكل منهما.

وجاءت الأندية المتأهلة دور الـ8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين، يضم الأول متصدرى المجموعات الأربع، والثاني أصحاب الوصافة، ويلتقى فريق من التصنيف الأول مع آخر من الثانى باستثناء الفريقين اللذان وقعا معًا بالمجموعة.