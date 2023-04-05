شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يعزز تقدمه على غزل المحلة بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط من أجل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى المحلة في أكثر من كرة في أول 10 دقائق، فيما تمركز اللعب بعد ذلك في وسط الملعب.

وسدد عمرو السولية لاعب الأهلي صاروخية في الدقيقة 20 تجاه مرمى غزل المحلة ولكن مرت أعلى العارضة، ولعب حمدي فتحي رأسية في الدقيقة 30 ولكن أبعدها حارس المحلة بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد السولية تصويبة جديدة في الدقيقة 33 من خارج منطقة جزاء المحلة ولكن أمسك بها ميهوب حارس الفلاحين، ولعب محمود كهربا عرضية في الدقيقة 34 من استقبال عرضية علي معلول ولكن أمسك بها الحارس مجددا.

وسدد مروان عطية تصويبة أرضية في الدقيقة 40 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لغزل المحلة، وتقدم فريق الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى العش لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بعد استقبال عرضية علي معلول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

وأهدر غزل المحلة فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق كريم مصطفى بعماد استلم كرة في منطقة جزاء الأهلي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى علي لطفي.

سجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى غزل المحلة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، نتيجة لمس الكرة ليد مصطفى العش لاعب المحلة في الدقيقة 57.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي، أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وإيهاب سمير ومحمد بازوكا ومحمد جابر في الدفاع، وإبراهيم عايش وأحمد النادي وأحمد الشيخ في الوسط، وكريم مصطفى وتشارلز باسي في الهجوم.