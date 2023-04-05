شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعزز تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى مرمى غزل المحلة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى غزل المحلة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي، أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وإيهاب سمير ومحمد بازوكا ومحمد جابر في الدفاع، وإبراهيم عايش وأحمد النادي وأحمد الشيخ في الوسط، وكريم مصطفى وتشارلز باسي في الهجوم.