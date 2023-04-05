نجح فريق الخليج 365 في الفوز علي فريق pod بهدفين نظيفين في دور 32 بطولة المتحدة الرمضانية لكرة القدم .

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم pod بهدفين نظيفين فى افتتاح مشواره ببطولة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية