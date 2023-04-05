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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم pod بهدفين نظيفين فى افتتاح مشواره ببطولة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجح فريق الخليج 365 في الفوز علي فريق pod بهدفين نظيفين في دور 32 بطولة المتحدة الرمضانية لكرة القدم .
احرز هدفي الخليج 365 اسلام مسعود و حازم عبد الصمد .
فريق الخليج 365 يضم ادهم البدراوي ومحمد رشاد ومصطفي كريسبو وإسلام مسعود ومحمد عراقي وعمر انور ومحمد عادل ومحمد مصطفي وحازم عبد الصمد وليد ماهر، والمدير الفنى عمر الايوبي.
فريق الخليج 365 في دورة المتحدة
فريق الخليج 365