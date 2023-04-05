شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتسلح بفوزين وخمسة تعادلات قبل الصدام العاشر مع الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة الاهلى مع الرجاء المغربى بعدما حقق المارد الاحمر الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مساء السبت الماضي بإستاد القاهرة.

تقابل الاهلى والرجاء المغربى خلال 9 مباريات، فاز خلالها الأهلي في مباراتين بينما حسم التعادل نتيجة خمسة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم فى ربع نهائى دوري الابطال الافريقى 2022 وفاز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ذهاباً وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق إياباً وسبقها مواجهة بين الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقى، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).