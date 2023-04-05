شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي 0 – 0 المحلة.. وضغط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، على روح أحمد هاني ناشئ المحلة.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط من أجل تسجيل هدف مبكر وهدد مرمى المحلة في أكثر من كرة في أول 10 دقائق، فيما تمركز اللعب بعد ذلك في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي، أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وإيهاب سمير ومحمد بازوكا ومحمد جابر في الدفاع، وإبراهيم عايش وأحمد النادي وأحمد الشيخ في الوسط، وكريم مصطفى وتشارلز باسي في الهجوم.