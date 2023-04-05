الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي الاهلي على نظيرة غزل المحلة بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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الاهلي يتفوق على غزل المحلة

وتقدم المارد الأحمر على غزل المحلة بهدف دون مقابل في الشوط الأول سجله اللاعب مصطفي العش مدافع المحلة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 42، ليعطي أصحاب الأرض تقدم مثير في نصف المباراة الاول.

شهد السشوط الاول سيطرة كاملة من جانب المارد الأحمر من جانب المحاولات على المرمى والاستحواذ على الكرة، في مقابل

زعيم الفلاحين الذي لم يقوم لاعبيه بأي محاولى على مرمى علي لطفي.

بتلك النتيجة يصل الأهلي للنقطة 47 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما يتوقف رصيد زعيم الفلاحين عند النقطة 30 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

يمتلك الأحمر مواجهتين مؤجلتين بدوري هذا الموسم، وحال الفوز فيها سيوسع الفارق إلى أكثر من 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني الذي يتنافس عليه فيوتشر وبيراميدز.

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