نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة صعبة للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي أجريت مساء اليوم الأربعاء، وأسفرت قرعة دور الـ8 عن 4 مواجهات قوية ومرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية.

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الأهلي ضد الرجاء المغربي

الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد ضد صن داونز

الترجي ضد شبيبة القبائل

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء المغربي في

الدور نصف النهائي من البطولة، مع الفائز من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي.

وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي سيلتقي الفريق الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي ومع الفريق الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي.

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