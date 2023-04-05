برشلونة وريال مدريد.. الملكي يتقدم بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول بين برشلونة وريال مدريد بتقدم الفريق الملكي بدون دون رد، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2022-2023.

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الريال يتقدم بهدف نظيف

وشهد الشوط الاول استحواذ على الكرة من جانب العملاق الكتالوني مقابل محاولات مؤثرة من جانب الميرنجي لتسجيل أول الاهداف في اللقاء، ومعادلة النتيجة الإجمالية بعد خسارة لقاء الذهاب.

ونجح الفريق الملكي في اقتناص الهدف الأول باللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 46.

يمتلك برشلونة دكة بدلاء قوية لتغير نتيجة اللقاء وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، ويمتلك أنسو فاتي وفيران توريس، بينما على الجانب الاخر يمتلك الميرنجي أسينسيو وهازارد وسيبايوس.

يذكر أن نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو قد انتهت بفوز العملاق الكتالوني بهدف دون مقابل، سجله اللاعب إيدير ميليتاو مدافع الميرنجي عن طريق الخطأ في مرماه.

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