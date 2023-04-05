راشفورد يُهدي مانشستر يونايتد التقدم على برينتفورد في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر يونايتد في التقدم بالنتيجة على نظيره برينتفورد في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر البريميرليج.

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام برينتفورد

تقدم اليونايتد على برينتفورد بهدف نظيف ، سجله النجم اللامع ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.



وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة قوية من قبل اليونايتد على مجريات اللعب.

بينما أعتمد لاعبي برينتفورد على الهجمات المرتدة المعاكسة.

وبدأ تين هاج، مدرب اليونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.



الدفاع: مارتينيز_ فاران_ دالوت_ شو.



خط الوسط: سابيتزر_ ميكتوميناي_ برونو فرنانديز.



الهجوم: أنتونى_ راشفورد_ سانشو.



واحتل مانشستر يونايتد قبل بدأ المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة.

بينما حل برينتفورد في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

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