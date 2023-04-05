الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أسفرت عن عددًا من المواجهات القوية والمرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية.

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الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني

الأهلي ضد الرجاء المغربي

شباب بلوزداد ضد صن داونز

الترجي ضد شبيبة القبائل

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء مع الفائز من مواجهة

شبيبة القبائل والترجي في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي للبطولة.

وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي سيلتقي الفريق الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي ومع الفريق الفائز من مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز.

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