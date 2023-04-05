نائب رئيس الهلال السوداني يهاجم ميدو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية هجوم قوي من نائب رئيس الهلال السوداني محمد إبراهيم العليقي تجاه الإعلامي أحمد حسام ميدو.

جاء هجوم العليقي على ميدو بسبب وقوف الأخير مع الأهلي في أحداث مواجهته ضد الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة، ليتأهل رسميًا للدور القادم من الشامبيونزليج الإفريقي.

وانتقد ميدو ما تفعله إدارة الفريق السوداني قبل لعب اللقاء المرتقب وبعده، بعدما إصدرت بيانات لا تمثل الواقع، وغير مرتبطة بكرة القدم والمنافسة داخل أرض الملعب.



تصريحات العليقي



وظهر العليقي نائب رئيس الهلال السوداني في فيديو عبر الحساب الرسمي لناديه على فيس بوك يهاجم فيه الإعلامي

المصري بوصف غير لائق بسبب دفاع ميدو عن الأهلي وجماهيره التي حضرت مباراة الجولة الأخيرة في ستاد القاهرة الدولي.



وأوضح نائب رئيس الهلال السوداني في الفيديو أن ميدو هاجم بيانات الهلال في ظل دفاع لاعب منتخب مصر السابق عن موقف الأهلي والمنافسة في الملعب دون التطرق لأي أمور أخرى.



وكانت إدارة الهلال السوداني قد تقدمت بشكوى ضد الأهلي لدي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بسبب أحداث مباراة الفريقين الأخيرة.

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