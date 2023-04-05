غدًا.. إجراء قرعة بطولات إفريقيا لكرة اليد بمقر الأهلي بالجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس "رجال وسيدات"، غدًا الخميس السادس من شهر أبريل الجاري.

أقرأ ايضًا..

عرض أمريكي خيالي لضم ميسي قبل الهلال السعودي

من المقرر أن تقام بطولتي السوبر الأفريقي وبطولة أفريقيا في ضيافة النادي الأهلي، والتي تم تحديد موعدها لتقام في شهر مايو المقبل.

موعد قرعة بطولات أفريقيا لكرة اليد

يشهد مقر النادي الاهلي في الجزيرة مراسم قرعة البطولات الأفريقية لكرة اليد، والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، غدًا الخميس.

تنطلق القرعة في التاسعة مساءً بقاعة فكري أباظة، في حضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن خالد العوضي، مدير النشاط

الرياضي، مدير البطولة، وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري.

عقدت اللجنة العليا المنظمة سلسلة اجتماعات على مدار الأيام الماضية مع رؤساء اللجان الفرعية، لمواصلة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولات الثلاث، ومتابعة العمل فيما يتعلق بالتعاقد مع العديد من الفنادق لإقامة الفرق المشاركة وكذلك الحكام، ومسئولي الاتحاد الإفريقي، إلى جانب متابعة ما تم بخصوص المسابقة الخاصة باختيار شعار للبطولة، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا