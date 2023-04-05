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الألعاب النارية توقف مباراة فينورد وأياكس بكأس هولندا

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ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الألعاب النارية في إيقاف مباراة فينورد أمام أياكس، في المباراة التي تُجرى في الوقت الحالي، ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس هولندا.

 

بنزيما يقود هجوم أمام

 

جاء إيقاف المباراة بعد انطلاقها بثواني قليلة، حيث تصاعدت ادخنة كثيفة جراء احتفال الجماهير بالمباراة بعد انطلاقها في الدقيقة الأولى، ليقرر حكم المباراة إيقاف اللقاء ومن ثم استكمالها بعد لحظات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث أحرز دوشان

تاديتش هدف التقدم لأياكس في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

بينما عادل سانتياجو خيمينيز النتيجة لفينورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى إثارة كبيرة وحماس خاصة في مدرجات الفريقين، لتنتقل الأجواء الحماسية لأرضية الملعب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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