تاليسكا يتفوق على رونالدو مع النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا على زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بعض الأرقام التي تنافس عليها الثنائي حتى الآن، بالرغم من لعب صاروخ ماديرا عدد مباريات أقل.

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تاليسكا يتفوق على رونالدو

سجل أندرسون تاليسكا 16 هدف حتى الآن من بينها هدفين فقط عن طريق ضربات جزاء، ليكون على صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بالتساوي مع أوديون إيجالو مهاجم الهلال، وصنع هدف وحيد، خلال 16 مباراة.

بينما سجل كريستيانو رونالدو 11 هدف من بينها 4 عن طريق ضربات جزاء، كما صنع هدفين، ولعب التورنادو مع النصر

في 11 مباراة حتى الآن.

وشارك البرتغالي كأساسي في 9 مباريات، بينما لعب تايسكا كأساسي في 15 لقاء وحل كبديل في لقاء وحيد.

تمكن تاليسكا من صناعة 17 فرصه للتسجيل، على الجانب الأخر صنع رونالدو 11 فرصه مؤكده للتسجيل.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب.

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