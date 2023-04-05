اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام برينتفورد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج عن تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الممتاز "البريميرليج".

 

بنزيما يقود هجوم أمام

 

تشكيل مانشستر يونايتد 

حارس المرمى: دي خيا. 

خط الدفاع: مارتينيز_ فاران_  دالوت_ شو. 
الوسط: سابيتزر_ ميكتوميناي_ برونو فرنانديز. 
خط الهجوم: أنتونى_ راشفورد_ سانشو.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد ٤٣ نقطة.


لمزيد من أخبار .. اضغط هنا 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا