مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج عن تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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تشكيل مانشستر يونايتد

حارس المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: مارتينيز_ فاران_ دالوت_ شو.

الوسط: سابيتزر_ ميكتوميناي_ برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتونى_ راشفورد_ سانشو.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد ٤٣ نقطة.



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