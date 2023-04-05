الامارات | بطولتين قاريتين في نفس التوقيت.. تعرف إلى موعد كأس أمم آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 لتبدأ يوم 12 يناير 2024 والمقرر إقامتها في قطر وتستمر خلال الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024، والغريب في الأمر أن توقيت البطولة سيكون متزامنا مع بطولة أمم إفريقيا.

وتفصيلاً قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة إقامة كأس آسيا - قطر 2023 في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024ـ كما تقرّر أن تقام مباريات البطولة القارية المرتقبة على استادات الجنوب، المدينة التعليمية، البيت، الثمامة، إضافة لاستاد خليفة الدولي واستاد أحمد بن علي واستاد جاسم بن حمد واستاد عبدالله بن خليفة.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير في 2024 في ساحل العاج وهو ما يعني إقامة بطولتين قارتين في نفس التوقيت.