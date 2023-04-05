الكلاسيكو.. التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة وريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في 2 مارس الماضي، قد انتهت بفوز برشلونة، بهدف سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

وشهد التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني تواجد رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن، وقيادة روبرت ليفاندوفسكي لخط الهجوم.

وسيبدأ برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، ألونسو، بالدي.

خط الوسط: كيسيه، بوسكيتس، جافي، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، أعلن الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل "الميرينجي" لمواجهة برشلونة.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.