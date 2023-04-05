علي لطفي أساسيا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد غزل المحلة في المرتبة الثامنة بـ30 نقطة.

وشهد التشكيل الرئيسي للأهلي تواجد علي لطفي في حراسة المرى، فيما يقود هجوم الأحمر أمام غزل المحلة محمود كهربا.

وفيما يلي تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، مروان عطية، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.