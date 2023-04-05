شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهاجم بيراميدز بـ أمادو نياص وجون أوكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا، وخط الوسط أحمد الشيمي وعمر فتحي سافيولا ولويس أدوارود وأحمد عاطف قطة، وفي الهجوم أمادو نياص، وجون أوكي.

وضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي وفي الهجوم: إبراهيم عادل". ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد دعدور - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - محمود دونجا - دودو الجباس - محمود صابر".

يدخل بيراميدز اللقاء في رصيده 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يدخل المقاولون العرب المباراة وفي 33 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

يتسلح بيراميدز بمعنويات كبيرة بعدما حقق فوزًا هامًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ 11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى.

وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.