شكرا لقرائتكم خبر عن باسى وكريم مصطفى والشيخ يقودون هجوم غزل المحلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل غزل المحلة من، أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومعاذ الحناوي ومصطفى العش وإيهاب سمير ومحمد بازوكا ومحمد جابر في الدفاع، وإبراهيم عايش وأحمد النادي وأحمد الشيخ في الوسط، وكريم مصطفى وتشارلز باسي في الهجوم.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية في خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.