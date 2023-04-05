شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ومصطفى فتحي يقودان هجوم بيراميدز أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب في التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في إطار مباريات الدوري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - محمود دونجا - دودو الجباس - محمود صابر