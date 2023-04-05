شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام المحلة.. لطفى بديل الشناوى وأحمد عبد القادر أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والذى شهد تواجد على لطفى فى حراسة المرمى على حساب محمد الشناوى، وكذلك أحمد عبد القادر رغم أزمته مع كولر عقب مباراة الهلال فى أبطال أفريقيا والتى تلاها معاقبة اللاعب ماديا من إدارة النادى واعتذاره لمدربه.

وجاء تشكيل الأهلى أمام غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.