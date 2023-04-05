اخبار الرياضه

الامارات | هالاند يعود إلى تدريبات سيتي قبل أسبوع من لقاء البايرن

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يعود إلى تدريبات سيتي قبل أسبوع من لقاء البايرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريبات فريقه، بعد شفاءه من إصابة تعرض لها في الفخذ، وذلك قبل اسبوع من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكتب سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وجه مألوف عاد للتدريبات، عاد إيرلنج هالاند".

وغاب هالاند عن مباراتين مع منتخب بلاده النرويج في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وكذلك عن المباراة التي اكتسح فيها سيتي ضيفه 4 /1 بسبب الإصابة.

وسجل هالاند 42 هدفا في كل البطولات مع سيتي منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند.
وقد يشارك هالاند في المباراة المقبلة لفريقه في أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب، وذلك قبل المواجهة الأولى مع بايرن ميونخ، فيما تقام مباراة الإياب بعد اسبوع، كما أن سيتي سيستضيف أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في أبريل الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا