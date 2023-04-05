الامارات | لا قرار من "يويفا" بشأن استبعاد بيلاروسيا رغم ضغط البرلمان الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أي قرار شامل بشأن بيلاروسيا خلال اجتماع لجنته التنفيذية في مدينة لشبونة البرتغالية الأربعاء، رغم دعوة حوالي 100 عضو في البرلمان الأوروبي لحظرها من كافة المسابقات بسبب علاقاتها مع روسيا، بحسب ما قال رئيس "يويفا" المعاد انتخابه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

وقرر "ويفا" ولجنته التنفيذية سحب من بيلاروسيا تنظيم كأس أوروبا للسيدات ما دون 19 عاماً في عام 2025، لكن الفرق والأندية الوطنية لا تزال مخولة بالمشاركة في المسابقات الدولية.

أوضح تشيفيرين "لقد قلت أنه سيتم مناقشة الأمر وقلت أيضاً أن اللجنة التنفيذية فقط هي التي يمكنها اتخاذ القرار وليس أي شخص آخر".

وأضاف "أجرينا مناقشة، وسحبنا تنظيم كأس أوروبا للسيدات ما دون 19 عاماً. بالنسبة لبقية الأمور، سندرس الوضع وسنرى ما سنقرره من عدمه في اللجنة التنفيذية القادمة في 28 يونيو".

واستهلت بيلاروسيا التي تدعم روسيا، المستبعدة من كل المسابقات الكروية بسبب غزو أوكرانيا، التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بهزيمتين أمام سويسرا صفر-5 ورومانيا 1-2 في المجموعة التاسعة. وطالب 100 من أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع الأطياف السياسية من "ويفا" في منتصف مارس فرض نفس العقوبة على بيلاروسيا أسوة بروسيا.