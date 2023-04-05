سموحة يستعيد 5 لاعبين أمام الداخلية فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، في المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويعود كل من النيجيري صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان في الجولة الماضية.

ومنح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من أسوان، بعد التعادل الإيجابى مع تماسيح النيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ أحمد سامى اللاعبين بالراحة بعد الجهاد الذى نال منهم من العودة من أسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية، ففضل منحم راحة اليوم على أن يبدأ غدا الخميس الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويلتقى فريق سموحة مع الداخلية في التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره أسوان بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على استاد أسوان الرياضي.

تقدم سموحة عن طريق بنيامين بواتينج في الشوط الأول، وقبل نهاية المباراة نجح أسوان في التعادل عن طريق محمد حمدي زكي.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.