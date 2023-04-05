شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن هيرليتش مدرب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ساعات قليلة تفصل الألمانى هايكو هيرليتش عن التوقيع على عقود تدريب فريق الزمالك خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل بالتراضى، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة مساء أمس .

نرصد 7 معلومات عن هيرليتش فى التقرير التالى :

1-يبلغ من العمر 51 عاما

2-حصل هايكو هيرليتش على الرخصة التدريب في عام 2005 .

3-قاد هيرليتش عدة أندية شهيرة مثل بروسيا دورتموند و باير ليفركوزن، و أوجسبورج.

4-بدا هايكو هيرليتش مسيرته التدريبية في عام 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة، قبل أن يتولى منتخب الشباب 2009 .

5-في بداية موسم 2011-12، تم تعيينه مدربا جديدا لنادى اونترهاتشينج.

6 -نادى أوجسبورج أخر محطة تدريبية فى مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.

7- فاز بالمركز الثالث بكأس العالم 2007 تحت 17 سنة بكوريا الجنوبية وقت تدريبه لمنتخب ألمانيا.