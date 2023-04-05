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7 معلومات لا تفوتك عن هيرليتش مدرب الزمالك الجديد

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القاهرة - سامية سيد -  

ساعات قليلة تفصل الألمانى هايكو هيرليتش عن التوقيع على عقود تدريب  فريق الزمالك خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل بالتراضى، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة مساء أمس . 

نرصد 7 معلومات عن هيرليتش فى التقرير التالى :

1-يبلغ من العمر 51 عاما 

 

2-حصل هايكو هيرليتش على الرخصة التدريب في عام 2005 .

 

3-قاد هيرليتش عدة أندية شهيرة مثل  بروسيا دورتموند و باير ليفركوزن، و أوجسبورج.

 

4-بدا هايكو هيرليتش مسيرته التدريبية في عام 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة، قبل أن يتولى منتخب الشباب 2009 . 

 

5-في بداية موسم 2011-12، تم تعيينه مدربا جديدا لنادى اونترهاتشينج. 

 

6 -نادى أوجسبورج أخر محطة تدريبية فى مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.

 

7- فاز بالمركز الثالث بكأس العالم 2007 تحت 17 سنة بكوريا الجنوبية وقت تدريبه لمنتخب ألمانيا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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