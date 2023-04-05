شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة المحلة الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة إلى الحكم محمود البنا ، ويعاونه كل من محمد فاروق وحسن رمضان ، فيما سيتولى إبراهيم محمد مهمة الحكم الرابع.

وأدار البنا ثلاث مباريات للأهلي الموسم الجاري، بداية من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة وانتهت بفوز الأهلى 3/ 0، واحتسب ركلتى جزاء على الأهلى إلا أن محمود علاء وأحمد عادل ميسى أهدرا الركلتين ، وأدار مباراة الاهلى وانبى التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد وأخيراً أدار مباراة الاهلى مع أسوان والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد واحتسب ركلة جزاء لتماسيح النيل أهدرها أحمد خالد.

محمود البنا كان قد أدار خمس مباريات للأهلى فى الدورى فى الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المباراة الثانية كانت أمام بيراميدز فى الجولة الثامنة، وانتهت بفوز الأهلى أيضا بنتيجة 3-0، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والرابعة كانت أمام سموحة فى الجولة 23 للمسابقة وخسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخامسة كانت أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة 30 للمسابقة وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وإجمالا أدار محمود البنا 42 مباراة للأهلى، 38 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 32 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 60 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للأهلى.