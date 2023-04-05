شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 96 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 54 منها، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 130 مناسبة ، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 56 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.

حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى .

حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة، واستعاد زعيم الفلاحين نغمة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك بعد تغلبه بالجولة الماضية على الاتحاد (2-0) .

ويتطلع غزل المحلة لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي مراهناً على تواجد نجمه أحمد الشيخ هداف الدوري برصيد 10 أهداف، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه معاذ الحناوي.