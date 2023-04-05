شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز لقرعة بطولة أفريقيا لليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقى لكرة اليد «رجال»، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، المقرر إقامتها فى ضيافة الأهلى فى مايو المقبل، برئاسة محمد الغزاوى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اجتماعا مهما فى حضور الكابتن خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى، مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الاستعداد الخاص بإجراء القرعة التى من المقرر أن تجرى مساء غد الخميس بمقر النادى بالجزيرة فى حضور قيادات الاتحادين الإفريقى والمصري.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات بخصوص التنسيق مع الاتحاد الإفريقى فيما يتعلق بوصول الفرق المشاركة فى البطولات الثلاثة وفنادق الإقامة ووسائل الانتقال والخدمات الطبية وكافة ما يلزم لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن طرح مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلى للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة، يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقى بمرور خمسين عامًا على إنشائه.. وحددت اللجنة إيميل ([email protected]) لتلقى اقتراحات المشتركين فى المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار.