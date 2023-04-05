مودريتش يقترب من التوقيع الرسمي للنصر في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفريق الاول لنادي النصر السعودي من حسم الاتفاق النهائي مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، للانتقال لأصفر الرياض في الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الحالي.

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النصر يقترب من التوقيع مع مودريتش

قوران فوسيفيتش المدير الرياضي لنادي النصر حصل على موافقة بيئة الكرواتي لوكا مودريتش، يعمل النصر الآن على ترتيب زيارة لعائلة اللاعب إلى الرياض

خلال الأسابيع القادمة .

لوكا مودريتش أبلغ المدير الرياضي لنادي النصر قوران فوسيفيتش بموافقته على الإنتقال للعالمي ‎في الميركاتو الصيفي المقبل.

يسعى النصر للتعاقد مع لاعبين على مستوى عالي لدعم صفوف الفريق، ولتكرار تجربة التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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