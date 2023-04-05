أون تايم سبورتس تنقل فعاليات قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا. بعد قليل

ياسر رشاد - القاهرة - تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 الفضائية المصرية فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية والمقرر اقامتها في تمام 8:30 مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء.

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ومن المقرر أن يتحدد الفريق الذي سيواجهه الأهلي في الدور ربع النهائي والذي حسم التأهل اليه عقب التغلب على نظيره الهلال السوداني بثلاثية من دون رد السبت الماضي في الجوله السادسة والاخيرة لمرحلة دور المجموعات ليقتنص بطاقة التأهل بعدما احتل وصافة الترتيب المجموعه الثانية.



ويلاقي الاهلي أحد الفرق التالية : الترجي الرياضي التونسي، الوداد المغربي، الرجاء المغربي.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا كل من :الاهلي المصري، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي الرياضي، شباب بلوزداد الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي والرجاء المغربي.

على الجانب الآخر ينتظر فريق بيراميدز الذي حسمه هو الاخر تأهله الى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية عن المجموعة الثالثة، والتي تواجد به معها فريق فيوتشر المصري الذي دع المنافسات من المجموعة.

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