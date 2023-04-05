بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل برشلونة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

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ويقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو كأس الملك.



تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة

حارس المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، إدواردو كامافينجا.



الوسط:فالفيردي، توني كروس، مودريتش.



الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.



يذكر أن مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".



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