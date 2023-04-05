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بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

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ويقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم أمام برشلونة في كلاسيكو كأس الملك.


تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة
حارس المرمى: تيبو كورتوا.


الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، إدواردو كامافينجا.


الوسط:فالفيردي، توني كروس، مودريتش.


الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور. 


يذكر أن مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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