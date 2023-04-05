ميسي يحسم موقفه من الانتقال للهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل بنهاية الموسم الحالي.

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أشارت تقارير إسبانية أن الأرجنتيني تلقى بالفعل عرض من نادي الهلال السعودي، ووصلت قيمته إلى 400 مليون يورو للعب الموسم المُقبل في دوري روشن السعودي.

موقف ميسي من الانتقال للهلال السعودي

ينوي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يلعب موسمًا آخر على الأقل على أعلى مستوى مع باريس

سان جيرمان، ويرفض عرض أزرق الرياض في الفترة الحالية، ليؤجل الحديث في ذلك الأمر لنهاية الموسم المقبل.

تمكن النجم الأرجنتيني هذا الموسم في الدوري الفرنسي من صناعة 13 هدف في بطولة الدوري.

يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بفارق 53 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

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