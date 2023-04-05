بطل مصر يحصد برونزية بطولة العالم للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع البطل المصري عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لشباب سلاح الشيش، تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتي تقام خلال الفترة الجارية ببلغاريا.

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مشوار عبد الرحمن طلبة في بطوة العالم

نجح طلبة في التأهلي للدور نصف النهائي من بطولة العالم، بعدما حقق الفوز على بطل سلوفاكيا بنتيجة "15-11" في الدور ربع النهائي.

لكنه تلقى خسارة من بطل الصين، ليحقق بذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية.

فيما تأهل طلبة للدور ربع النهائي، بعد الفوز على بطل اليابان بنتيجة "15-8" في دور الـ 16.

زفي دور الـ 16، نجح في تحقيق الفوز على بطل كازاخستان بنتيجة "10-15".

وكان اللاعب أحمد هشام قد توج بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب المقامة في بلغاريا.

يذكر أن المنتخب المصري لسلاح السيف تحت 20 سنة أحرز فضية منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية.

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