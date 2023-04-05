مدرب نانت يستبعد الجزائري حجام لنهاية رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنانت الفرنسي استبعاد الجزائري جوان حجام من المشاركة مع الفريق حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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جاء استبعاد الجزائري بسبب رفضه اتباع تعليمات الجهاز الفني بكسر الصيام خلال مباريات الفريق، والاصرار على صوم الأيام التي يخوض فيها نانت مباريات.

وعلق مدرب نانت أنطوان كومباريه على قراره، حيث قال: هذه ليست عقوبة، أنا مدرب وأضع القواعد".

وتابع:"يجب على الجميع الالتزام بالقواعد التي وضعتها، أولئك الذين لا يحترمون ذلك لا يمكن اختيارهم للمشاركة في المباريات".

وأضاف كومباريه:"لست أنا من يحرمه من اللعب، بل هو الذي لا يرغب في ذلك بسبب قناعاته الدينية".

وكان كومباريه قد جمد حجام من المشاركة في المباراتين السابقتين لنانت بسبب رفض اللاعب كسر صيامه، ليستمر على قراره حتى أصدر مدرب الفريق قرارًا بإستبعاده من مباريات الفريق حتى نهاية شهر رمضان.

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